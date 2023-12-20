«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ

Чорноморський флот тікає через загрозу ударів крилатими ракетами

У Кремлі полюбляють метафору, мовляв, «у Росії є лише два союзники – армія та флот». Навколо другого останнім часом відбуваються досить показові події. Видання The Telegraph зазначає, що Британія й надалі використовуватиме свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках 10-річної угоди про безпеку, яка буде підписана в найближчі тижні.

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Меморандум про взаєморозуміння (MoU) зобов’язує «підтримувати Київ у боєготовності» проти РФ, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських силах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими. Крім іншого, йдеться про те, що Лондон був вражений успіхами України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити зі свого традиційного опорного пункту в окупованому Криму.

Насправді, останні слова мають і цілком документальне підтвердження. Супутникові знімки доводять, що практично всі основні кораблі ЧФ РФ залишили Севастополь та перебазувалися до Новоросійська. Так, у порту російського міста зібралися:

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4 підводні човни проєкту 636 «Варшав'янка» та проєкту 877 «Палтус»

2 патрульних кораблі проєкту 22160 типу «Василь Биков»

2 фрегати проєкту 11356Р

3 МРК проєкту 21631 «Буян-М» та 1 МРК проєкту 22800 «Каракурт»

3 БДК проєкту 775 та 1 БДК «Іван Грен»

3 тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М».

Операція з перебазування основної частини ЧФ з Севастополя до Новоросійська почалася кілька місяців тому через загрозу ударів крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, а тепер у перспективі і ATACMS. Саме тому, «останній союзник Росії» наразі й тікає з українського Криму в свій Новоросійськ.

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Відзначимо, президент України Зеленський 19 грудня на підсумковій прес-конференції також зауважив, що «в Україні й за кордоном всі високо оцінюють позбавлення флоту РФ тотального домінування в українському Чорному морі та нав’язування, що нам робити й що експортувати. Це припинило блокування економіки України, яка додає можливість українським бійцям стояти потужно на своїй землі. Також зруйнування російського флоту – це примушення піти з українських територіальних вод».