РФ скинула авіабомбу на окуповане Рубіжне і приховала наслідки

В окупантів відбувся «позаштатний схід авіаційного снаряду», через який госпіталізовано багато постраждалих

Російські окупанти «випадково» скинули авіабомбу на багатоповерхівки тимчасово захопленого Рубіжного на Луганщині, унаслідок чого багато людей постраждали. Через чисельних свідків подію не вдалося приховати. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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«Позаштатний схід російського авіаційного снаряду стався в окупованому Рубіжному. Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки», – написав посадовець.

Він нагадав, що зазвичай окупанти під час таких своїх «позаштатних» інцидентів звинувачують в усьому українські війська. Та цього разу завадили чисельні свідки, які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу.

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«Постраждалих госпіталізують, менш важких – перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває. Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить – до цього рубіжани майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію», – додав Лисогор.

Нагадаємо, що російський літак сьогодні вранці скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що це було «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250», унаслідок якого нібито «ніхто не постраждав».

Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.