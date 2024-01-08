Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ скинула авіабомбу на окуповане Рубіжне і приховала наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ скинула авіабомбу на окуповане Рубіжне і приховала наслідки
Окупанти скинули бомбу ФАБ-250 на Рубіжне
фото: Артем Лисогор/Facebook

В окупантів відбувся «позаштатний схід авіаційного снаряду», через який госпіталізовано багато постраждалих

Російські окупанти «випадково» скинули авіабомбу на багатоповерхівки тимчасово захопленого Рубіжного на Луганщині, унаслідок чого багато людей постраждали. Через чисельних свідків подію не вдалося приховати. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Позаштатний схід російського авіаційного снаряду стався в окупованому Рубіжному. Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки», – написав посадовець.

Він нагадав, що зазвичай окупанти під час таких своїх «позаштатних» інцидентів звинувачують в усьому українські війська. Та цього разу завадили чисельні свідки, які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу.

«Постраждалих госпіталізують, менш важких – перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває. Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить – до цього рубіжани майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію», – додав Лисогор.

Нагадаємо, що російський літак сьогодні вранці скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що це було «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250», унаслідок якого нібито «ніхто не постраждав».

Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. 

Теги: Луганщина окупанти окупація бомбардування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті
Окупанти третій день посилено штурмують Авдіївку. Барабаш розповів про ситуацію в місті
6 сiчня, 23:50
Ракета зруйнувала навчальні заклади Курахового
Опівночі окупанти вдарили ракетами по Кураховому: центр міста в руїнах (фото)
4 сiчня, 06:16
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
2 сiчня, 03:06

Події в Україні

РФ скинула авіабомбу на окуповане Рубіжне і приховала наслідки
РФ скинула авіабомбу на окуповане Рубіжне і приховала наслідки
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
В Україні вирує негода: чи можливий блекаут
В Україні вирує негода: чи можливий блекаут
Ракетна атака на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 поранених (фото)
Ракетна атака на Дніпропетровщину: у Новомосковську вже 27 поранених (фото)
Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет
Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет
Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні
Понад 50 ракет і дрони. ЗСУ повідомили деталі масованого удару по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
392K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
44K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
34K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
30K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
28K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн
26K
Путін провів Різдво з родинами вбитих в Україні військових: ЗМІ дізналися деталі

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua