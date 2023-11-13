Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину

Партизанам вдалося зафіксувати переміщення кораблів, військ та техніки російського флоту в порту «Кавказ»

Окупанти перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ через побоювання нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

Агенти «Атеш» зі складу військових чорноморського флоту Росії передають інформацію, що окупанти перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ.

Партизанам вдалося зафіксувати переміщення кораблів, військ та техніки російського флоту в порту «Кавказ». Зазначається, що війська надалі будуть доставлені до Новоросійська.

«Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян. Рівно 2 місяці тому було знищено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у бухті Севастополя. Саме завдяки агентам «Атеш» та простим Севастопольцям це стало можливим», – пояснюють в «Атеш».

Партизани повідомляють, що у лавах російського флоту паніка, тому що вони передбачають, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати. 

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: ворог населення Порту Кавказ інфраструктура корабель окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удосконалена версія дронів Shahed-136 має турбореактивний двигун
Повітряні сили повідомили, чи залітали модернізовані Shahed на територію України
27 жовтня, 10:25
Олексій Данілов переконаний в деокупації Криму
Такої поразки вони ще не бачили: Данілов розповів, що чекає на росіян у Криму
4 листопада, 06:29
Наслідки нічної атаки на Куп’янський район
Окупанти атакували авіабомбами Куп’янський район: фото наслідків
23 жовтня, 08:45
Майже 2 тис. людей вважаються безвісти зниклими
Начальник Луганської ОВА розповів, скільки людей зникло безвісти в області
31 жовтня, 02:20
Наслідки обстрілу Херсона
Журналісти показали, як окупанти знищують Херсон (відео)
31 жовтня, 09:10
Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
2 листопада, 20:01
У центрі Одеси пошкоджено будинки
Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину
6 листопада, 06:46
Одеські правоохоронці фіксують чергові злочини терористів
Вирви в центрі Одеси і пожежі на складах: фото наслідків удару
6 листопада, 07:39
Росія навечір запустила дрони, по Україні шириться тривога
Росія навечір запустила дрони, по Україні шириться тривога
10 листопада, 21:11

Події в Україні

Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
15K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
8851
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
6537
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
3718
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь
3701
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Вчора, 04:15
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту