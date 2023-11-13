Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину

Партизанам вдалося зафіксувати переміщення кораблів, військ та техніки російського флоту в порту «Кавказ»

Окупанти перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ через побоювання нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

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Агенти «Атеш» зі складу військових чорноморського флоту Росії передають інформацію, що окупанти перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ.

Партизанам вдалося зафіксувати переміщення кораблів, військ та техніки російського флоту в порту «Кавказ». Зазначається, що війська надалі будуть доставлені до Новоросійська.

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«Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян. Рівно 2 місяці тому було знищено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону» у бухті Севастополя. Саме завдяки агентам «Атеш» та простим Севастопольцям це стало можливим», – пояснюють в «Атеш».

Партизани повідомляють, що у лавах російського флоту паніка, тому що вони передбачають, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати.

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Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.