Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія поскаржилася на атаку на Севастополь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія поскаржилася на атаку на Севастополь
Морський безпілотник
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони РФ повідомляє про знищення морського безпілотника

У Севастополі тимчасово окупованого Криму сьогодні вранці пролунав потужний вибух. Про це повідомляє «Крим. Реалії». 

За даними видання, вибух стався о 9:44 за місцевим часом. Від нього в центральній частині Севастополя затремтіли вікна.

Згодом у міноборони РФ заявили про атаку на Кримський півострів безекіпажного катера. Окупанти стверджують, що знищили український морський безпілотник патрульним катером Чорноморського флоту РФ приблизно о 10:00 за місцевим часом.

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв із посиланням на військових РФ каже, що морський дрон нібито був знищений за допомогою гелікоптерів за три кілометри від міста.

Наразі українська влада не коментувала інцидент.

Нагадаємо, що 28 грудня в тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи.

У міноборони країни-агресорки також повідомляли, що в ніч на 28 грудня над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

До слова, в ніч проти 26 грудня у Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула сильна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. У результаті удару по великому десантному кораблю ворожого російського флоту зниклими безвісти вважаються 33 моряки, 23 особи поранені, одна загинула.

Також повідомлялося, що після атаки на порт Феодосії на об'їзній дорозі поблизу міста зафіксовано велику колону вантажівок-зерновозів.

Теги: Крим Севастополь вибух безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
Вчора, 05:35
В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці
В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці
28 грудня, 23:54
Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії
Окупаційна адміністрація Криму підтвердила успіх ЗСУ у Феодосії
26 грудня, 04:45

Події в Україні

В Україні завили сирени повітряної тривоги
В Україні завили сирени повітряної тривоги
Росія поскаржилася на атаку на Севастополь
Росія поскаржилася на атаку на Севастополь
Масована ракетна атака та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Масована ракетна атака та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
Рятувальники показали наслідки атаки на Херсон (фото)
Рятувальники показали наслідки атаки на Херсон (фото)
Уночі «Шахеди» вдарили по Херсону: є влучання (відео)
Уночі «Шахеди» вдарили по Херсону: є влучання (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
116K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
89K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
11K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
11K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
9844
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua