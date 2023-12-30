Росія поскаржилася на атаку на Севастополь

Міноборони РФ повідомляє про знищення морського безпілотника

У Севастополі тимчасово окупованого Криму сьогодні вранці пролунав потужний вибух. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

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За даними видання, вибух стався о 9:44 за місцевим часом. Від нього в центральній частині Севастополя затремтіли вікна.

Згодом у міноборони РФ заявили про атаку на Кримський півострів безекіпажного катера. Окупанти стверджують, що знищили український морський безпілотник патрульним катером Чорноморського флоту РФ приблизно о 10:00 за місцевим часом.

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Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв із посиланням на військових РФ каже, що морський дрон нібито був знищений за допомогою гелікоптерів за три кілометри від міста.

Наразі українська влада не коментувала інцидент.

Нагадаємо, що 28 грудня в тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи.

У міноборони країни-агресорки також повідомляли, що в ніч на 28 грудня над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

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До слова, в ніч проти 26 грудня у Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула сильна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. У результаті удару по великому десантному кораблю ворожого російського флоту зниклими безвісти вважаються 33 моряки, 23 особи поранені, одна загинула.

Також повідомлялося, що після атаки на порт Феодосії на об'їзній дорозі поблизу міста зафіксовано велику колону вантажівок-зерновозів.