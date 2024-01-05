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Хвилина мовчання. Згадаємо прикордонника Максима Білецького

Христина Петренко
glavcom.ua
Хвилина мовчання. Згадаємо прикордонника Максима Білецького
Максим Білецький з підліткового віку був свідомим і небайдужим
Фото: ДПСУ

Максим Білецький ще з підліткового віку був щирим патріотом України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Білецького.

За героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України, Лейтенанту Максиму Білецькому присвоїли чергове військове звання старший лейтенант, посмертно. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У перші роковини загибелі, матері та дружині полеглого захисника вручили відзнаку воїна. Вручення звання відбулося на Алеї Героїв у місті Нововолинськ, де є світлина Максима Білецького.

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Вручення посмертного військового звання Максима Білецького його матері та дружині
Державна прикордонна служба України

Коли у 2014 році розпочалася Революція Гідності, 14-річний Максим Білецький рвався туди, де, на його думку, вирішувалася доля країни, де він міг бути корисним. 

Як згадує мама, у школі він був активною дитиною, займався бальними танцями, грав у шкільних виставах. Уже тоді хлопець був свідомим і небайдужим.

«Тому, коли почався Майдан, я так раділа, що Максим ще підліток. Ми дивилися прямі ефіри по телевізору, а він все повторював: «Я б їм за Україну…», – згадує мати загиблого хлопця.

Після закінчення школи Максим хотів вступити до Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Мама вмовляла хлопця цього не робити. Він тимчасово піддався благанням матері й обрав декілька цивільних вищих навчальних закладів, проте патріотизм та внутрішні переконання взяли верх.

Після Нового року Максим прийшов і сказав, що йде в прикордонники. Тато його друга – прикордонник, і вони з однокласником вирішили вступати до академії разом.

У 2021 році Максим зробив найважливіший крок у житті – по закінченню академії хлопець зробив пропозицію своїй коханій Світлані. За рік, в серпні 2022 року, пара одружилася.

Всі надії на щасливе спільне життя обірвалися 1 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у Соледарі Максим загинув.

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Теги: пам'ять хвилина мовчання війна прикордонники Революція Гідності українці патріотизм революція

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