Росіяни перекидають резерви на Запорізький напрямок

Партизани зафіксували процес перекидання окупаційних резервів: «Урали», «Камази», а також танки Т-72 на Запорізький напрямок

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують перекидання резервів російських загарбників на Запорізький напрямок. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» в Telegram.

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«Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: «Урали», «Камази», а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають великих втрат як в особовому складі, так і в техніці», – йдеться в повідомленні.

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Партизани зазначили, що дана допоможе Силам оборони України «максимально ефективно зустріти ці резерви».

За повідомленням міністерством оборони Великої Британії, на Оріхівському напрямку в Запорізькій області Росія, ймовірно, додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ. Загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села Роботине.

Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.