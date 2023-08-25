Для проведення «виборів» РФ перекинула на Запоріжжя головорізів

Росія планується проведення «виборів» на окупованих територіях у змішаному форматі

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму. Відтак, планується проведення «виборів» у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів.

Крім того, в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням.

Нагадаємо, кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Головне управління розвідки України звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти інформацію стосовно псевдовиборів.

Повідомлялося, що РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів».

Російські окупанти поширили інструкції щодо проведення «виборів» на окупованій частині Херсонської області.