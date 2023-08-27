Ракетна атака на Київщину та обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах

Унаслідок ворожого обстрілу села Подоли Курилівської громади один зі снарядів влучив в будівлю кафе

У столиці працювало ППО, прямих влучань не зафіксовано

Російська армія за добу здійснила атаки на дев'ять областей України, застосовувала артилерію, авіацію, безпілотники, міномети, крилаті ракети.

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Окупанти цієї ночі здійснили спробу чергової ракетної атаки на Київ.Також під ворожим вогнем були й інші області України. Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київська область

Уночі працювало ППО. Прямих влучань не зафіксовано. За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків в одній з громад пошкоджено понад 10 приватних будинків, господарські приміщення, два автомобілі. Травмовано дві людини – порізи від вибитого скла. Допомога надавалася на місці. Оперативні групи продовжують працювати над фіксацією наслідків ворожої атаки.

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Чернігівщина

За добу – девʼять обстрілів (91 вибух). Ворог бив з мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському, Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили пʼять обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів з міномета. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади. Без наслідків.

Учора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 147 вибухів – з мінометів, артилерії, гранатометів. Також був авіаудар та скидання вибухівки з БПЛА.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади. Есманська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (один вибух); унаслідок обстрілу пошкоджено склад для зберігання зерна.

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Дніпропетровщина

Учора від ранку ворог тричі атакував Нікопольщину. Цілив по Марганецькій громаді. Уночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії, гатив по Синельниківському району. На одному з агропідприємств у Славгородській громаді зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка, пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор, два приватні будинки. Минулося без загиблих та постраждалих.

Запорізька область

За добу росіяни здійснили 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів. Ворог атакував з БПЛА Левадне, П'ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії – по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню.

Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рублене, Амбарне, Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Тополі.

Унаслідок ворожого обстрілу села Подоли Курилівської громади один зі снарядів влучив в будівлю кафе. Загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

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Луганщина

Штурмова та тактична авіація ворога вчора застосовувалася поблизу Білогорівки та Твердохлібового. Артилерійських обстрілів з боку противника зазнали Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Діброва. За добу противник здійснив 159 обстрілів (561 снаряд).

Донеччина

Минулої доби під ворожим вогнем – 12 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Очеретине, села Новоселівка Перша, Семенівка, Богоявленка, Кліщіївка, Соловйове, Шахтарське, Максимівка, Багатир. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків, сім вантажівок, два трактори, три ЛЕП, гараж, жатка, газопровід. За добу по області – двоє поранених.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл (272 снаряди), з них по Херсону противник здійснив п'ять артилерійських обстрілів (36 снарядів). Росіяни поцілили у райони 27 населених пунктів області; будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

Окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили у будинки мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла.

Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона. Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги. Ще одна постраждала – 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.

Знову під ударом окупантів медзаклади регіону. Удень армія РФ обстріляла херсонську лікарню. Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон. Ворог поцілив по одному з херсонських підприємств. Травми отримав 34-річний чоловік. Його доставлено до лікарні в стані середньої важкості. Медики надають необхідну допомогу і проводять дообстеження. Усього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення

Як відомо, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.