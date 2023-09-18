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Британська розвідка пояснила, чому РФ стягує під Роботино десантників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому РФ стягує під Роботино десантників
фото з відкритих джерел

Загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села

На Оріхівському напрямку в Запорізькій області Росія, ймовірно, додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села Роботине.

За даними британської розвідки, у повному складі такі сили мають становити близько 10 тис. елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані.

«Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна. Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: розвідка росія Міноборони британська розвідка

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