Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відвідав воїнів на Запорізькому напрямку та отримав шеврони героїв (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав воїнів на Запорізькому напрямку та отримав шеврони героїв (фото)
Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент відзначив 46-ту окрему аеромобільну бригаду, яка потужно знищувала ворога на Херсонському й Бахмутському напрямках

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Пишаюся всіма нашими захисниками й захисницями! Всіма, хто знищує окупантів, рятує життя українців і наближає нашу головну мету – перемогу в цій війні за свободу й незалежність для всієї України. Для мене було честю зустрітися з воїнами під час поїздки в Запорізьку область та отримати Шеврони Героїв», – йдеться у зверненні.

Президент відзначив 46-ту окрему аеромобільну бригаду, яка потужно знищувала ворога на Херсонському й Бахмутському напрямках, а зараз результативно воює на Оріхівському.

5 фото
На весь екран

Як зазначив Зеленський, також на Оріхівському напрямку потужно бʼються воїни 117-ї окремої механізованої бригади. 

Крім того, штурмовий батальйон «Скала» брав участь у звільненні міста Ізюма. Після деокупації Харківщини воїни батальйону продовжили знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.

Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів. 

Раніше Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті.

Теги: Запоріжжя незалежність Володимир Зеленський Запорізька область президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури
21 липня, 01:32
Володимир Зеленський
Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС – Зеленський
24 липня, 22:22
Зустріч двох диктаторів триватиме два дні
Лукашенко розповів Путіну про плани «вагнерівців» піти на Польщу (відео)
23 липня, 12:35
Від початку в червні українського контрнаступу бої виявилися жорсткішими, ніж очікували деякі експерти
Зеленський вірить, що контрнаступ ЗСУ «набере обертів»
22 липня, 21:20
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
1 серпня, 22:15
Ердоган готовий переговрити із диктатором Путіним
Що сказав Ердоган Путіну, аби виманити його з Москви
2 серпня, 14:11
Деталі «бавовни» невідомі
«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів
3 серпня, 14:08
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
7 серпня, 21:00
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня
11 серпня, 21:00

Політика

Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні: підписано угоду
Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні: підписано угоду
Зеленський відвідав воїнів на Запорізькому напрямку та отримав шеврони героїв (фото)
Зеленський відвідав воїнів на Запорізькому напрямку та отримав шеврони героїв (фото)
Коли в Україну надійдуть перші винищувачі? Білий дім зробив оголошення
Коли в Україну надійдуть перші винищувачі? Білий дім зробив оголошення
Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду
Шмигаль прибув до Румунії, щоб обговорити транзит українського зерна
Шмигаль прибув до Румунії, щоб обговорити транзит українського зерна
В Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби ППО – Зеленський
В Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби ППО – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
19K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
13K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
7272
Зброя для України. До чого тут Китай?
7202
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту