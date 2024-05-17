Росіяни підтвердили загибель вископоставленого окупанта від удару по базі ППО у Криму

Загарбники визнали втрати внаслідок влучання у базу ППО на Ай-Петрі

Від удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі у тимчасово окупованому Криму загинув командир військової частини №85683 Олександр Кулаков. Про це повідомила глава окупаційної адміністрації Алушти Галина Огньова.

Окупант Кулаков загинув 13 травня внаслідок ракетного удару по базі окупантів на горі Ай-Петрі, що на півдні Криму.

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Нагадаємо, що військову частину №85683 атакували, ймовірно, ракетами Storm Shadow приблизно о шостій ранку. Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень. Також російські ЗМІ повідомляли про ймовірну смерть командира частини Олександра Кулакова і ще одного окупанта. Крім цього, були й поранені.

Як повідомлялося, дрони СБУ та Головного управління розвідки вночі 17 травня атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську.

За даними Reuters, унаслідок нічної атаки українських дронів на НПЗ у російському Туапсе 17 травня пошкоджено установку з виробництва скрапленого нафтового газу. Саме тому завод призупинив свою роботу.