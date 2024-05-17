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Після атаки дронів нафтопереробний завод у Туапсе зупинив роботу – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Після атаки дронів нафтопереробний завод у Туапсе зупинив роботу – Reuters
Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Туапсе
фото: скріншот з відео

«Роснефть» не коментували атаку на підприємство

Внаслідок нічної атаки українських дронів по НПЗ у російському Туапсе 17 травня, пошкоджено установку з виробництва скрапленого нафтового газу. Саме тому завод призупинив свою роботу. Про це повідомляє Reuters.

«На горіння зріджених вуглеводневих газів вказує відсутність чорного диму під час пожежі», – пояснило джерело Reuters.

За словами експерта агентства, з технічної точки зору є можливість обійти установку скрапленого газу і перезапустити НПЗ найближчим часом: «Секцію зріджених вуглеводневих газів можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі».

У «Роснефть» атаку поки що не коментують.

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку Збройних сил України на нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї. За даними оперативного штабу, в результаті падіння безпілотника відбулося загоряння на території підприємства.

Потім стало відомо, що дрони СБУ та Головного управління розвідки сьогодні вночі, 17 травня, атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та Головного управління розвідки спільно запалили «бавовну» у Севастопольській бухті. «Розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а хлопці Малюка – по Туапсинському НПЗ», – йдеться у повідомленні.

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Теги: завод росіяни

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