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Сили оборони змогли частково стабілізувати ситуацію на Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони змогли частково стабілізувати ситуацію на Харківщині
На Донеччині окупанти намагаються відтягнути Сили оборони та зробити менш концентрованою бойову роботу наших військ
фото: Facebook/Генштаб

Як наголосив Зеленський, окупантів, які зайшли на Харківщину, українські військові знищують всіма засобами

На Харківщині триває оборона українських територій. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють», – сказав президент.

Як наголосив президент на Донеччині окупанти намагаються відтягнути Сили оборони та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу.

«Особливо (увага – «Главком») Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу», – додав він.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. Водночас ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент Харківщина окупанти

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