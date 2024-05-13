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Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ракетна атака на Крим: пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі – ЗМІ
ASTRA: «На горі розташована «секретна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ»
фото з відкритих джерел

Ймовірно, військову частину 85683 атакували ракетами Storm Shadow

Сьогодні зранку, 13 травня, російська база ППО на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл. Унаслідок цього міг загинути командир частини. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Зазначається, що військову частину 85683 атакували ракетами, можливо Storm Shadow, о шостій ранку.

«На горі розташована «секретна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, також, ймовірно, загинув командир частини Олександр Кулаков і ще один окупант. Крім цього є поранені, їхня кількість уточнюється.

Як стало відомо, у радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів нерідко привертали увагу туристів, проте під ними приховані радіолокаційні комплекси. Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

До слова, у ніч на 10 травня в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ «Перший завод». Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

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Теги: ракетна атака відео влада Telegram завод обстріл місцева влада

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