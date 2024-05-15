Головна Світ Політика
search button user button menu button

Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер обыцяэ, що США нададуть Україні критично важливе озброєння і припаси
фото з відкритих джерел

Патрік Райдер: «Зараз в Україні складна ситуація на полі бою»

Міністерство оборони США заявляє, що ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння. Російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України. Про це  заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

«Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують», − наголосив він.

На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер відповів, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США. 

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках. 

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

Читайте також: Чому наступ на Харків може виявитися великою помилкою для Росії
Теги: окупанти війна Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патрушев міг би претендувати на якісь провідні ролі у разі непередбачуваної кончини диктатора
Кулуари Кремля: Путін збільшує вплив Патрушева
Вчора, 14:20
Навчання з переміщення ядерних боєзарядів Росія проводила у 2022 році
Кремль влаштовує чергові ядерні навчання. Чи є реальна небезпека?
6 травня, 13:45
Раніше в Україні траплялися випадки з отриманням інвалідності в межах корупційних схем
Міноборони прокоментувало проходження повторної ВЛК для людей з інвалідністю
15 квiтня, 20:21
Україна стала першою країною, хто протестував ракети Glsdb на полі бою
Новітні ракети США не виправдали очікувань України: Пентагон назвав причини
26 квiтня, 22:05
Окупанти просунулися під Авдіївкою: аналіз ISW
Окупанти просунулися під Авдіївкою: аналіз ISW
27 квiтня, 04:48
Росія атакувала цивільну інфраструктуру в Одесі
Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
1 травня, 04:01
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024
1 травня, 07:43
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
У Сумах пролунали вибухи під час тривоги
10 травня, 09:47
Міноборони відправило на Харківський напрямок резервні підрозділи Збройних сил України
Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник
10 травня, 14:46

Політика

ФСБ вербує українських біженців для диверсій в Європі – The Wall Street Journal
ФСБ вербує українських біженців для диверсій в Європі – The Wall Street Journal
Позбавлення колаборантів державних нагород. Автор законопроєкту пояснив, чому зупинився процес
Позбавлення колаборантів державних нагород. Автор законопроєкту пояснив, чому зупинився процес
Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою
Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою
Путін вигадав нову проблему у питанні мирних переговорів
Путін вигадав нову проблему у питанні мирних переговорів
Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США
Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США
Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot
Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
9662
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
5356
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
4247
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
4163
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
3947
Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?

Новини

РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
13 травня, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
13 травня, 11:08

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua