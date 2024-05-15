Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою

Патрік Райдер: «Зараз в Україні складна ситуація на полі бою»

Міністерство оборони США заявляє, що ситуація на полі бою складна − і все це викликає занепокоєння. Російські війська наразі намагаються просунутись вперед на території України. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

«Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують», − наголосив він.

На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер відповів, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.