У Криму оголошено тривогу. Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі (оновлено)

Під Джанкоєм та у Севастополі чули потужні вибухи, оголошена повітряна тривога

У Севастополі було чути звук сирени, а після того лунали вибухи

Сигнал повітряної тривоги оголошено ввечері середи, 15 травня, в окупованому Севастополі. Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами Развожаєва, у Севастополі нібито працює російська ППО. А всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

«У Севастополі працює ППО. Збито вже кілька повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності», – заявив колаборант.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що у Севастополі було чути звук сирени, а після того лунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і жителі Гвардійського, де розташований військовий аеродром. Пишуть і про перекриття Кримського мосту.

Развожаєв уже традиційно заявив про збиття повітряних цілей над півостровом.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. Однак офіційно наразі підтверджень немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Міноборони країни-агресорки заявило, що протягом ночі нібито було припинено спробу атаки із застосуванням американських ракет Atacms, Harm, французьких Himars, великокаліберних реактивних снарядів і БПЛА по території РФ