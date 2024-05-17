Дрони розвідки та СБУ влаштували нічну «бавовну» у РФ та Криму

У Криму зафіксовано удар по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії

Дрони СБУ та Головного управління розвідки сьогодні вночі, 17 травня, атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та Головного управління розвідки спільно запалили «бавовну» у Севастопольській бухті. «Розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а хлопці Малюка – по Туапсинському НПЗ», – йдеться у повідомленні.

Що було пошкоджено:

У Севастопольській бухті всю ніч було гучно. Прилетіло по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії.

У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.

Дрони СБУ вже вдруге цього року «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт заново

«Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування Чорноморського флоту росіяни можуть забути. Українська «бавовна» знайде їх всюди!», – зазначило поінформоване джерело.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. У мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.