Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони розвідки та СБУ влаштували нічну «бавовну» у РФ та Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони розвідки та СБУ влаштували нічну «бавовну» у РФ та Криму
Розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська
фото скріншот відео

У Криму зафіксовано удар по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії

Дрони СБУ та Головного управління розвідки сьогодні вночі, 17 травня, атакували важливі цілі у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та Головного управління розвідки спільно запалили «бавовну» у Севастопольській бухті. «Розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а хлопці Малюка – по Туапсинському НПЗ», – йдеться у повідомленні.

Що було пошкоджено:

  • У Севастопольській бухті всю ніч було гучно. Прилетіло по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії.
  • У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.
  • Дрони СБУ вже вдруге цього року «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт заново

«Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування Чорноморського флоту росіяни можуть забути. Українська «бавовна» знайде їх всюди!», – зазначило поінформоване джерело.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. У мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.

Читайте також: Севастополь залишився без світла після нічних вибухів 
Теги: розвідка росія СБУ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У реальності існує багато перешкод на шляху між зброєю та Україною.
Що заважає західній зброї швидко потрапляти в Україну?
7 травня, 17:20
Країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням Україні гуманітарної допомоги
Євросоюз знайшов спосіб, як розв'язати питання заморожених активів РФ – Politico
7 травня, 17:26
Кулеба зауважив, що за обсягом військової допомоги, наданої Україні, Німеччина була другою після Сполучених Штатів
Кулеба: За два роки війни Росія ефективніше виробляє зброю, аніж країни Заходу
2 травня, 07:51
Інгріда Шимоніте заявила, що Литва розглядає можливість відправки військових в Україну
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
8 травня, 11:20
Розвідка підтвердила знищення дроном Magura V5 швидкісного катера ворога у Криму
Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
6 травня, 11:05
Володимир Путін на параді
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
9 травня, 08:54
Росія зміцнює оборону біля Токмака Запорізької області
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
11 травня, 18:07
Окупанти використовують нове тактичне маркування для своєї техніки
Окупанти використовують нове тактичне маркування техніки, яка наступає на Харківщину (фото)
11 травня, 19:33
Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у Росії
Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України
Сьогодні, 03:23

Соціум

Дрони розвідки та СБУ влаштували нічну «бавовну» у РФ та Криму
Дрони розвідки та СБУ влаштували нічну «бавовну» у РФ та Криму
Російська пропагандистка влаштувала істерику через знесення МАФу Московської церкви
Російська пропагандистка влаштувала істерику через знесення МАФу Московської церкви
Крим, Новоросійськ і завод у Туапсе: РФ заявляє про масовану атаку дронів
Крим, Новоросійськ і завод у Туапсе: РФ заявляє про масовану атаку дронів
У Туапсе горить нафтопереробний завод
У Туапсе горить нафтопереробний завод
Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому
Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому
У Польщі жорстоко вбили українця (відео)
У Польщі жорстоко вбили українця (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
42K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс
14K
У Київраді з’явилася нова депутатка
9064
День вишиванки. Юлія Тимошенко вразила розкішним виглядом
7216
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
6261
Що Сі Цзіньпін хоче від Путіна: експерт назвав дві головні цілі Китаю

Новини

Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт
Сьогодні, 13:20
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
Сьогодні, 12:40
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
Сьогодні, 11:31
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму
Сьогодні, 11:00
Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Вчора, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Вчора, 18:57

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua