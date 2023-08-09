Момент потужного вибуху під Москвою потрапив на відео: неймовірні наслідки

Місцева влада оголосила тотальну евакуацію з усіх будівель та цехів заводу

На оптико-механічному заводі у місті Сергієв Посад у Московській області вдень 9 серпня пролунав вибух. Момент потужного вибуху потрапив на відео.

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У кадр потрапив момент потужного спалаху. Перелякані росіяни вибігли на вулицю та почали питати, чи не «влучили у військкомат». Зазначимо, що реакція росіян на вибух під Москвою доволі кумедна: на наступному відео жінка здивовано перепитувала, чому в небі «росте гриб».

У міській адміністрації повідомляють, що оголошена тотальна евакуація з усіх будівель та цехів заводу.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, вибух трапився на оптико-механічному заводі.

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Над містом піднімається густий дим. Місцеві видання повідомляють, що від сили вибуху в сусідніх будинках повибивало вікна.

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У мережі повідомили, що внаслідок вибуху постраждали не менше 20 осіб. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Також зазначається, що під завалами можуть бути люди. На місце інциденту направили понад десяток «швидких», але їх не вистачає.

Наголосимо, що завод виробляє оптику для військових потреб: зокрема біноклі й оптичні приціли. Загорський оптико-механічний завод працює уже понад 86 років. Зокрема, тут, як повідомляється на сайті, було зроблено «улюблений приціл генсека Леоніда Брежнєва». Завод входить до компанії «Ростех», є провідним розробником і виробником військової оптики. Минулого року там вихвалялися розробкою нового бінокля для військово-морського флоту РФ.