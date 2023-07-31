Ракетний удар по Харкову і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч

Окупанти випустили по Харкову ракети С-300

Уночі росіяни завдали ракетного удару по Харкову, унаслідок чого травмувався чоловік і виникла пожежа. Тим часом, неспокійно було у Брянській і Ростовській областях Росії. Їх нібито атакували безпілотники. Водночас теракт у Пакистані забрав життя 44 людей. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 31 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Харкову

Уночі 31 липня у Харкові пролунали два вибухи під час повітряної тривоги, унаслідок чого виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що росіяни випустили по Харкову ракети С-300 з території Білгородської області. На місці влучання російської ракети сталося займання на площі 200 м кв.

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Окупанти поцілили по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств, унаслідок чого одна людина постраждала. Також ворог влучив у приватне домоволодіння у селищі Великий Бурлук, обійшлося без жертв.

«Бавовна» під Таганрогом

Пізно ввечері 30 липня під Таганрогом Ростовської області РФ упав і загорівся невідомий безпілотник.

Російський Telegram-канал Baza пише, що поранені дві людини. А російське видання 161.ru поінформувало, що одна жінка отримала опіки, коли намагалася самостійно загасити пожежу. Їй надають допомогу медики.

Переговори про гарантії безпеки з США

Наступного тижня Україна та США почнуть переговори щодо угоди про гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, безпекові гарантії від США передбачатимуть конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать здатність України перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

«Це будуть чітко описані формати та механізми підтримки. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання агресора», – додав чиновник.

Вибух на Брянщині

Пізно ввечері неділі, 30 липня, у російському Трубчевську Брянської області стався вибух. Росіяни заявляють про влучання безпілотника у місцевий відділок поліції.

Через влучання дрона вибито скло та пошкоджено дах будівлі. На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає.

Теракт у Пакистані

У Пакистані вчора терорист підірвав себе на політичному мітингу ісламістів, унаслідок чого загинули 44 людини, ще майже 200 осіб отримали поранення.

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Поліція провінції повідомила, що напад здійснив терорист, який підірвав свій вибуховий жилет поруч зі сценою, де сиділи кілька вищих керівників партії. За попередніми даними, за терактом може стояти угруповання «Ісламська держава», яке діє в Афганістані і є противником афганського руху Талібан. Поліція проводить розслідування.