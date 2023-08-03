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Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінфін США оголосив додаткові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

До переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з Росії та ОАЕ

Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії. Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США. 

Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

Крім того, до переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з Росії та ОАЕ, пов’язані з компанією Vega Strategic Services, а також із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Додатково у списку позначені два вантажні судна та одна яхта.

Нагадаємо, 20 липня США ввели нові санкції проти РФ.

Зокрема США запровадили санкції проти Олексія Кудріна і гендиректора «Алроси» Павла Мариничева. Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

Вашингтон вів обмеження проти «Тінькофф банку», банків «Солідарність» і «Юністрім». Також до чорного списку потрапили «Климовський спеціалізований патронний завод», «Казанський Державний Казенний Пороховий Завод», Конструкторське бюро «Арсенал» ім. Фрунзе.

 

 

Теги: санкції завод США росія

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