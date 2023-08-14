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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Чи треба «знелюднювати» росіян?

glavcom.ua
Окупанти вчинили стільки страшних злочинів, що весь світ мав би зрозуміти, що таке «руський мир»
малюнок: Юрій Журавель

Знелюднення ворога як пропагандистський прийому використовувався в європейській (і не тільки) геополітиці століттями

Подивився нарешті відео нашого головного «стратєга і аналітика» – інтерв’ю з записною «хорошей русской». Там багато є до чого причепитись, але розбирати все до речення не буду. Та й сенсу особливо нема.

Однак все ж кину кілька реплік щодо маячні про «расчеловечивание», про те, що ми дикуни, націоналісти і взагалі нічим не відрізняємось від росіян (а на цьому моменті історично завжди був актуальний канделябр – як історик свідчу).

Знелюднення ворога як пропагандистський прийому використовувався в європейській (і не тільки) геополітиці століттями. Це нам особливо без потреби подібне – суто через специфіку ворога, давно відому кожному українцю.

***

(Після виплодка Боголюбського в Києві 1169, після Батурина, після Суботова, після Пєтєрбурґа на козацьких кістках, після Соловків для тих же козаків, після специфіки нищення Січей, після закріпачення і поводження окупантів з українськими кріпаками, після «подвигів» Муравйова та інших червоних і білих вилупків, після розкуркулення і продразвьорсткі, після «5 колосків», після Сибіру, після Голодоморів 1921, 1933 і 1946, після 1937, після Биківні, після «асвабаждєнія» 1939, після вибитої національної еліти, після «подвигів» НКВД, після Бучі, після безіменних піщаних масових поховань Ізюма, після виколотих очей і знятої шкіри з наших бійців, після «Азовсталі» і Оленівки, після фосфорних бомб над Бахмутом, Запоріжжям, Харковом, Сумщиною, після закатованих і вбитих наших дітей, жінок, старих...).

***

А от звичайним арміям тієї ж Європи це було дуже актуально: переконати вчорашнього клерка, фермера, трактирника, що вбивати точно таких же клерків, фермерів і трактирників, але народжених на протилежному схилі Альп, – то правильно, законно і морально, для цього є всі підстави!

Потреба в історіях про умовного «распятого мальчіка в трусіках» задовольнялась в різні епохи в різний спосіб. Від поширення чуток через маркітанток і трактирних алкашів, що «самі бачили», – і пізніше до лубка, плакатної і газетної пропаганди. Ще пізніше – аж до постановочних фото і відео. Що поробиш: є попит – з’являється пропозиція. Адже нормальну людину з нормальної країни, де життя не обмежене вічною боротьбою за виживання, не так просто переконати, що стати вбивцею, нехай і легітимізованим державою, – це теж нормально.

Так що наскільки би це не було неприємно, але подібний аспект агітпропу є обов’язковим і важливим елементом війни, особливо – війни проти сусіда. Навіть якщо він такий, як в нас, і з таким кривавим історичним бекграундом взаємин.

Але, зрештою: попри всі успішні кампанії з розлюднення ворога і та ж Велика Британія лишилась нормальною країною, і Штати лишились нормальною демократичною країною... І при тому ворогів вони перемогли. До речі, Росія також століттями активно розлюднювала ворогів і просто супротивників – американців, німців, японців, французів, українців, поляків – незалежно від того, чи перемагала, чи зазнавала поразки. Але в результаті лишалась тією ж смердючою клоакою, що й була. Тобто, жодного негативного впливу подібного типу пропаганди під час війни, і то не однієї, для жодної країни не було.

Так що це трагічне заламування рук на публіку «ах, як ви можете так!..» – банальна і дуже тупа маніпуляція. Але маніпуляція – це головний сенс буття зазначеного індивіда.

Тим більше, коли вже очевидно, що він націлився на політичну кар’єру.

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Теги: росія окупанти війна

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