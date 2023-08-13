Росія почала ховати свої кораблі в Чорному морі – «Південь»

Удари по танкеру SIG та десантному кораблю «Оленегорский горняк» змусили росіян розосереджувати свої судна

Окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі, використовуючи для цього цивільні судна

Після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі. Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк, додавши, що росіяни використовують для цього і цивільні судна.

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Удари українських морських дронів по танкеру SIG та десантному кораблю «Оленегорский горняк» змусили росіян розосереджувати свої судна в акваторії поблизу Новоросійська.

«Ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак», – зазначила Наталія Гуменюк.

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Окупанти зрозуміли, що якщо подібні атаки морськими дронами вже відбулись, то вони ще неодмінно повторяться.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ. Через атаку затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік.

До слова, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі був пошкоджений російський танкер-хімовоз Sig, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки.

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрона».