Атака дронів на Україну і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч

Брянщина та Підмосков'я нібито зазнали атаки українських безпілотників

Сьогодні вночі ворог знову тероризував українські міста ударними дронами. Вибухи пролунали на Чернігівщині, у Запоріжжі та Кривому Розі. Водночас у Московській та Брянській областях РФ нібито було збито чотири українські безпілотники. Тим часом Греція пообіцяла нову військову допомогу нашій країні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Нічна атака на Україну

Повітряна тривога вночі лунала в Києві, а також у низці східних та північних областей.

Так, пізно ввечері 21 серпня російські загарбники атакували Чернігівщину. Ворожий «Шахед» поцілив у цивільний об’єкт у населеному пункті прикордонної громади.

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Крім того, у ніч на 22 серпня у Запоріжжі пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги.

Також приблизно о шостій 6 годині ранку прогримів вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області.

«Бавовна» у Підмосков'ї та на Брянщині

Уночі 22 серпня під Москвою силами протиповітряної оборони нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито ліквідували у Брянській області. Про це повідомило міністерство оборони РФ.

Збиття двох безпілотників під Москвою констатував і мер російської столиці Сергій Собянін.

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За його словами, один дрон було збито у районі Красногорська, а другий – у районі населеного пункту Часци Одинцовського району.

ЗСУ досягли центру Роботиного

20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, показують, що українські війська досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Греція доєдналася до авіаційної коаліції

Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом.

Крім того, Зеленський обговорив із Міцотакісом оборонні потреби нашої країни та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ.

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Глава Міненерго оцінив імовірність відключень світла взимку

Енергосистема України буде готова для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він підкреслив, що вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам не планується, але за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли.