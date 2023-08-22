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У Москві екстремальна екскурсія завершилася загибеллю шести дигерів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Москві екстремальна екскурсія завершилася загибеллю шести дигерів
Костянтин Філіппов, який проводив екскурсію
фото: t.me/breakingmash

Серед безвісти зниклих учасників екскурсії 15-річна дівчина та 17-річний хлопець

У неділю 20 серпня екскурсія по колекторах Москви обернулася на трагедію. Дигерів (дослідників міських підземних тунелів), які перебували під землею, застав сильний дощ, через що різко піднявся рівень води. Під час екскурсії загинули щонайменше четверо осіб, пише пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Зазначається, що екскурсію проводили нелегально.

Пізніше російський Telegram-канал Baza поінформував, що в московській річці було знайдено тіла ще двох загиблих дигерів. Загалом в екскурсійній групі було щонайменше восьмеро осіб.

За даними правоохоронців, групу по московських підземних тунелях водив гід, який займався дигерством приблизно три роки. Нині він вважається зниклим безвісти. До того, як із групою пропав зв'язок, гід намагався поговорити з колегами, які залишилися на поверхні – хотів уточнити, чи можна вийти з колектора біля Трубної площі.

Також у мережі поширилася інформація, що безвісти зникли співробітник групи компаній «Ланіт» Дмитро Маркушкін, його 15-річна дочка та 17-річний племінник.

Маршрут дигерів
Маршрут дигерів
фото: t.me/breakingmash

Відомо, що екскурсію колектором проводив 31-річний Костянтин Філіппов. За інформацією медіа 112, він працював гідом понад три роки та після прогулянки перестав виходити на зв’язок.

Після смертельної екскурсії у Росії порушили кримінальну справу. Слідчі підозрюють Філіппова та керівника дигерів Микиту Дубаса. За версією правоохоронців, він надав послуги, які не відповідали вимогам безпеки. Чоловіка викликали на допит.

Теги: росія Москва смерть

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