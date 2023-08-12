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Ракетний удар по Івано-Франківщині та атака дронами на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Івано-Франківщині та атака дронами на Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Наслідки влучання по житловому будинку в Коломийському районі
фото: МВС України

Триває 535-та доба повномасштабної війни Росії проти України

За минулу добу десять регіонів України перебували під ворожим ударом. Про це свідчать дані обласних державних адміністрацій.

Івано-Франківщина

Учора близько 10 години ворог здійснив обстріл інфраструктури Івано-Франківщини аеробалістичними ракетами. За оперативними даними, ракета Х-47 «Кинджал» влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув восьмирічний хлопчик, один дорослий цивільний отримав ушкодження. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Чернігівщина

За добу – 4 обстріли (43 вибухи). Ворог бив із мінометів та АГС.

Семенівська громада Новгород-Сіверського району – 2 обстріли у напрямку села Блешня із мінометів та АГС.

Сновська громада Корюківського району —обстріл із мінометів у напрямку села Клюси; Новгород-

Сіверська громада — обстріл у напрямку села Гремʼяч із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили артобстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано шість вибухів. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади. Середино-Будська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства.

Дніпропетровщина

Учора вдень російська армія накрила Нікополь важкою артилерією. Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Понівечені 5 ліній електропередач.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах області. Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлівки та Червонодніпровки. Військові РФ тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі. Крім того, ворог атакував з БПЛА Запоріжжя, Гуляйпільське та Червоне. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби.

За добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп Богодухівського району, Ветеренарне, Стрілеча Харківського району, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Шийківка, Чернещина, Пролетарське. Внаслідок обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району були пошкоджені гідроспоруди Тимофіївського водосховища.

Луганщина

Обстрілів противника зазнали Невське, Діброва, Білогорівка. За добу противник здійснив 144 обстрілів (523 снаряди). Противник продовжує використовувати заклади освіти окупованих територій у власних цілях. Зокрема, у населеному пункті Сєверний на півдні Луганщини будівля школи зайнята військовими РФ. Освітній процес зупинений.

Донеччина

Двоє загиблих, один поранений за добу. Росіяни здійснили 18 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Північне, с. Благодатне, с. Єлизаветівка, с. Тоненьке. с. Богоявленка. Пошкоджено 12 приватних житлових будинків, морг, ангар агрофірми, цивільний автомобіль.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади; відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано. Без постраждалих. Вчора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 39 обстрілів (159 снарядів), з них по м. Херсон — 3 артилерійських обстріли (9 снарядів). Рашисти поцілили у райони 19 населених пунктів області; територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді; пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, десять дістали поранення.

Теги: росія окупанти війна Україна

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