Без розблокування портів не може йтися про відновлення економіки України – голова ФМУ

Розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні

Росія фактично застосовувала піратські дії в акваторії Чорного моря

Заблокування портів призвело до того, що Україна втратила значну частину експортної валютної виручки, особливо від металургійної продукції, та позиції на світових ринках. Тому без повернення вільної морської торгівлі не можна говорити про відновлення сектору ГМК та української економіки. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

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«До війни експортними товарами, які давали Україні переважну частину валютної виручки, були якраз зернові культури та продукція гірничо-металургійного комплексу. З перших днів війни ми піднімали питання на всіх можливих рівнях про те, що зернова угода має бути поступово розширена і на інші вантажі. Всі органи влади цю ініціативу підтримували, але, на жаль, жодного позитивного результату в цьому напрямку досягнуто не було», – зауважив Біленький.

За його словами, єдиним вікном для експорту у металургів залишаються залізничні переходи з країнами Європи, що суттєво звужує можливості експорту.

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«Для нас більша частина світу, наші традиційні ринки збуту є недосяжними. Це не дає можливості навіть говорити про якесь відновлення економіки, виробництва та експорту гірничо-металургійного комплексу в найближчій перспективі. Тому ми вважаємо, що при переговорах про продовження зернової угоди потрібно ставити питання і про розширення цієї угоди на інші вантажі, в тому числі на вантажі гірничо-металургійного комплексу», – наголосив Біленький.

Він підкреслив: росія фактично застосовувала піратські дії в акваторії Чорного моря, і для припинення цього міжнародна спільнота повинна задіяти комплексні заходи.

«Вирішенням може стати забезпечення конвою вантажів, які приходять в чорноморські порти, нашими партнерами. Вирішення питання страхування цих вантажів також могли би дуже допомогти в практичній реалізації цієї ініціативи», – резюмував Біленький.

Нагадаємо, Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

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Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів. В свою чергу, народний депутат, перший заступник голови Комітету з транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко заявила, що Україна ще півтора роки тому мала почати докладати зусиль, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі і домогтися відкриття портів.