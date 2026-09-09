Росіяни атакували авто з людьми та потяг на Сумщині

12 людей постраждали лише в одному потязі

Після серії ворожих ударів загинула 83-річна жінка, ще щонайменше 16 людей отримали поранення та травми

Російські безпілотники здійснили серію атак на Сумщині, влучивши, зокрема, в автомобіль та атакувавши потяг. Унаслідок ударів є загибла та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

фото: Національна поліція України

У Сумській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль, у якому перебували люди. Внаслідок атаки загинула 83-річна жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Також унаслідок інших атак російських безпілотників на території області постраждали ще двоє людей. Крім того, у Сумському районі російські безпілотники атакували потяг. Унаслідок удару поранення та травми отримали 12 людей.

Окремо правоохоронці повідомили про смертельний випадок у Миколаївській сільській громаді. Там унаслідок вибуху невідомого предмета загинув 78-річний чоловік.

Нагадаємо, увечері російські війська атакували безпілотником селище Золочів. Унаслідок удару 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, а жінки віком 39 та 75 років зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим надається медична допомога.

Внаслідок атаки також пошкоджено адміністративні будівлі та три приватні будинки. Екстрені служби в громаді працюють у посиленому режимі.

Одночасно російські війська атакували безпілотником Дніпро. Через удар виникло кілька пожеж – загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Рятувальники дістали з підвалу понівеченого ударом будинку трьох людей, яким медики надають необхідну допомогу. Гасіння пожежі триває.