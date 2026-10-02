Рух мостом Патона у бік правого берега відновлено для чотирьох автобусів

Наразі автобуси курсують з відхиленням від графіка

У Києві відновлено рух чотирьох автобусних маршрутів з лівого берега на правий через міст Патона. Водночас транспорт курсує з відхиленням від затвердженого графіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс» та Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

«Автобуси №№ 51, 55, 115, 118-Д відновили рух мостом Патона у напрямку правого берега… Рух на лівий берег організовано через Дарницький міст», – йдеться в дописі КМДА.

«Київпастранс» зазначає, що наразі автобуси курсують з відхиленням від графіка.

Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів.