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173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026
Ситуація на фронті 1 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 63 авіаційних удари – скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3994 дрони-камікадзе та здійснив 1844 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

1 жовтня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 56 окупантів, восьмеро поранено. Знищено одну одиницю автомобільної, шість одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та одне укриття ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки та 64 укриття противника. Знищено або подавлено 170 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Чайківки та у бік Малої Вовчої.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дві спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Діброви. Одне боєзіткнення триває.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед поблизу Озерного, Ямполя, Кривої Луки та у бік Пискунівки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Софіївки, Вільного та у бік Осикового й Грузького.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Красноподілля
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Світлого
  • Водянського
  • Молодецького
  • у бік Ганнівки, Добропілля, Новогришиного, Сергіївки 
173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Тернового.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано два ворожих штурми в районі Гуляйпільського.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника у бік Приморського.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 1 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1681-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Костянтинівка Покровськ Генштаб окупанти

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