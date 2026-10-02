Росія знову атакувала Південний міст у Києві

Після попередніх ворожих атак міст залишається закритим для руху автомобілів та метро

Російські війська 2 жовтня знову атакували Південний міст у Києві. Зафіксовано влучання, на місце прямують екстрені служби. Про це близько 17:50 повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

За словами міського голови, після кількох попередніх атак Південний міст наразі закритий для руху автомобільного транспорту та поїздів метро.

Інформації про наслідки нового влучання та можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, через наслідки російських атак у Києві виникли серйозні проблеми з транспортним сполученням між берегами Дніпра. Через транспортний колапс частина жителів столиці була змушена переходити мости пішки.

Раніше цього дня Рада оборони Києва розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро після російських атак. Військові, правоохоронці, рятувальники та комунальні служби надали свої пропозиції щодо безпечного транспортного сполучення між лівим і правим берегами столиці. Напрацьовані пропозиції передадуть центральним органам влади.

Окремо обговорили відновлення руху зеленою гілкою метро. Київський метрополітен був готовий запустити поїзди Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги, однак для цього необхідно отримати експертний висновок наукових установ щодо стану споруди.