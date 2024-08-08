Росіяни вдарили по школі в Могриці Сумського району, серед загиблих дитина

Із початку тижня росіяни скинули на територію громади 54 авіабомби

Російські загарбники завдали удару по школі селі Могриця Юнаківської громади Сумського району. Унаслідок атаки двоє жителів, зокрема дитина, загинули. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі марафону «Єдині новини».

Юнаківська громада межує з Курською областю РФ і в останні дні потерпає від ворожих обстрілів. З початку тижня росіяни скинули на територію громади 54 авіабомби. Також регулярно б’ють з інших видів зброї.

«На жаль, у нас є загиблі. Буквально зараз після авіаційного нальоту по населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами (керовані авіабомби - ІФ-У), внаслідок чого загинуло двоє людей, серед них одна дитина. Брат і сестра, брату 22 роки і дівчинці шість років. Вони перебували на подвір'ї школи, яка була знищена цим авіаційним ударом», – сказав Артюх.

За його словами, окупанти скинули за добу 56 керованих авіабомб по населених пунктах чотирьох прикордонних районів Сумської області. У них є ще двоє поранених. Водночас Артюх не уточнив де саме.

«Такої кількості за одну добу Сумщина ще не знала. Тому рішення було ухвалено вчора на випередження: щоб зберегти життя людей, було визначено п'ять громад, 23 населені пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, сім'я загиблих сьогодні людей учора відмовилася від виїзду з нараженого на небезпеку населеного пункту», – розповів голова обладміністрації.

Він закликав мешканців відповідних населених пунктів, внесених за пропозицією ЗСУ та військової адміністрації до переліку тих, що підлягають обов'язковій евакуації, зробити це. «Усі заходи щодо транспортування, розміщення, харчування - це передбачено, і це все чекає відповідно вашого рішення щодо виїзду з цих небезпечних місць», – сказав Артюх.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік.