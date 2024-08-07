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У Франції вважають, що НАТО не зможе відреагувати на атаку Росії – Politico

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Франції вважають, що НАТО не зможе відреагувати на атаку Росії – Politico
Фото з відкритих джерел

Якщо Росія почне напад на країни НАТО, то іншим європейцям та американцям доведеться якнайшвидше перекинути війська на східний фланг

Французький генерал Бертран Тужу заявив, що в разі нападу з боку союзників Росії на НАТО можна зіткнутися з серйозними проблемами у переміщенні важкої техніки та військових через «адміністративну тяганину». Про це повідомляє Politico.

Генерал Тужу підкреслив, що переміщення техніки по Європі під час холодної війни було значно простішим. На думку експерта, у разі агресії з боку Росії, європейським країнам та США взагалі терміново перекинути війська на східний фланг НАТО. Однак це практично використовується через тривалі адміністративні процедури та недостатню транспортну інформацію

«Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати кордон Німеччини», – сказав генерал.

Тужу також згадав про труднощі, які Європа зіткнулася на початку 2022 року. Він виявив, що на той час було винесено масштабні адміністративні проблеми, які заважали ефективному переміщенню техніки. 
 

До слова, за п'ять-вісім років збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що зробить можливим наступ на НАТО. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.Генерал додав, що потрібно готуватися до нападу РФ у найближчі роки.

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Теги: росія війна Європа напад кордон

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