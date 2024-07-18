Щоб закінчити війну потрібно озброїти Україну – нідерландський євродепутат

«Нам потрібно інвестувати в європейську безпеку, не тому що ми хочемо війни, а тому що ми хочемо їй запобігти»

Щоб закінчити війну, Заходу необхідно дати Україні більше зброї для перемоги у війні проти РФ. Тому що чим більше зброї отримає Україна і чим ефективніше зможе захищати себе, зокрема завдаючи ударів по військових цілях у Росії, тим менше буде жертв серед мирного населення. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Нідерландів (Прогресивний альянс соціалістів і демократів), член комітету із закордонних відносин Тейс Ройтен.

«Я втомився від урядів країн-членів ЄС, які висловлюють співчуття з приводу ракетної атаки на Київ, у той час як ми вже кілька місяців чуємо, як Україна просить конкретні системи озброєння, які є у сховищах Європейського Союзу (...) Слова про те, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, стають порожніми словами. Їх більше не сприймають всерйоз. Я вже більше року кажу, що нам потрібно перестати говорити не «стільки, скільки буде потрібно», а говорити – «якомога швидше». Чим ефективніше Україна зможе захищати себе, завдаючи ударів по військових цілях у Росії, звідки відбуваються атаки, і забезпечуючи безпеку власного неба за допомогою літаків, які будуть їм надані, тим меншою буде кількість жертв (серед мирного населення – ред.)», – заявив політик.

«Усім, хто каже, що хоче, щоб ця війна припинилася, бо вона забирає надто багато життів, я відповідаю, що ми повинні надати Україні зброю, яка необхідна для самооборони, щоб зберегти життя. Нам потрібно захистити Європу. Нам потрібно інвестувати в європейську безпеку, не тому що ми хочемо війни, а тому що ми хочемо їй запобігти (...) Я вірю, що Україна в майбутньому зрештою зробить Європейський союз сильнішим, а також стане для нас партнером із безпеки. Але для того, щоб опинитися в такій ситуації, нам потрібно дати Україні зброю, необхідну для перемоги», – підсумував європарламентарій.

Раніше депутат Європейського парламенту від Румунії, член комітету із закордонних відносин Драгош Тудораке закликав закуповувати зброю для України, одночасно інвестуючи у ВПК ЄС.

На його думку, підхід Європейського Союзу до озброєння України має включати два напрямки – виділення коштів на закупівлю озброєнь на світовому ринку та виділення коштів для інвестицій у нарощування виробничих потужностей військово-промислового комплексу ЄС.