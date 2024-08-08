Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий

Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік. «Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач», – додав очільник області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти. Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні