Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий
Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік
фото: Сергій Лисак/телеграм

Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач

Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий фото 1

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік. «Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач», – додав очільник області.

Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий фото 2

Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти. Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні

 

 

Теги: Дніпропетровщина обстріл росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський зустрівся з військовими на фронті
Сирський інспектує готовність ЗСУ до виконання бойових завдань на фронті (фото)
Вчора, 15:08
Наразі відбувається погіршення тактичної обстановки у Нью-Йорку
Росія просувається у Нью-Йорку: тривають важкі бої
6 серпня, 21:17
23-річний Двалі є чемпіоном Європи 2024 року та бронзовим призером світової першості 2023 року
В анексованому Криму російському чемпіону Європи з боксу вибили око у вуличній бійці
3 серпня, 13:39
Путін і Вадим Красіков були тісно пов'язані в минулому
Видання Bild пояснило, чому Путін прагнув обміняти кілера Красікова
2 серпня, 05:18
Рональд Рейган, людина-епоха
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин» Постать
30 липня, 22:20
Ми все правильно робимо, ініціюючи самміти миру
Дві умови, без яких мирні плани не мають сенсу
28 липня, 16:49
Бюджет РФ слід порівнювати з бюджетом України. А потім до другого додавати допомогу різних країн та організацій
Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна? Розвінчуємо міф
14 липня, 08:58
Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
12 липня, 16:17
«Охматдит» було уражено за допомогою крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ
Прямий удар по дитячій лікарні
9 липня, 16:43

Події в Україні

Примусова евакуація на Донеччині. Влада назвала населені пункти, з яких вивозитимуть людей
Примусова евакуація на Донеччині. Влада назвала населені пункти, з яких вивозитимуть людей
Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий
Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий
Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ (оновлено)
Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ (оновлено)
Скандальна компанія таки будуватиме військовий цвинтар. Договір підписано
Скандальна компанія таки будуватиме військовий цвинтар. Договір підписано
Ворожий дрон пошкодив найбільший завод на заході України
Ворожий дрон пошкодив найбільший завод на заході України
Загарбники зареєстрували військову частину на території окупованої ЗАЕС
Загарбники зареєстрували військову частину на території окупованої ЗАЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
25K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
19K
Олімпіада: організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди
14K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика

Новини

Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua