Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія та Німеччина уклали оборонний пакт на тлі можливої перемоги Трампа – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британія та Німеччина уклали оборонний пакт на тлі можливої перемоги Трампа – Politico
Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року лише посилилося
фото з відкритих джерел

Країни підписали оборонний пакт через «зростання побоювань, що перемога Трампа може призвести до катастрофи для європейської безпеки»

Велика Британія та Німеччина уклали пакт про оборонну співпрацю для посилення безпеки Європи й підтримки України на тлі можливого переобрання Дональда Трампа президентом США на виборах у листопаді. Про це повідомило видання Politico.

Як зазнають журналісти, дві країни, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, підписали оборонний пакт через «зростання побоювань, що перемога Трампа може призвести до катастрофи для європейської безпеки». 

Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року лише посилилося після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента. Венс неодноразово говорив, що виступає проти того, щоб США виписували так звані «порожні чеки» на допомогу Києву в боротьбі з російською агресією.

Велика Британія має намір продовжувати підтримку України й за нового лівоцентристського лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кіра Стармера. Новий уряд Британії з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник, і поспішив підписати угоду про співпрацю з Німеччиною, зазначили журналісти.

24 липня підписи під угодою поставили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони Британії повідомило, що документ поклав початок глибоким оборонним відносинам між країнами. 

«Велика Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть, щоб підтримувати Україну, розвивати нашу оборонну промисловість і забезпечувати колективну безпеку в Європі», – йдеться в заяві Міноборони.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

Нагадаємо, можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна зброя озброєння США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки політика США щодо далеких ударів по території РФ не змінилася
Радник Байдена зробив заяву щодо ударів України по території РФ
20 липня, 23:52
Японія активізувала зусилля з виробництва нових ракет
Японія протестувала новітню гіперзвукову ударну ракету (відео)
11 липня, 14:05
США не хочуть давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО
Чи буде Польща збивати російські ракети? Білий дім зробив заяву
10 липня, 18:17
Будинок підсвічується червоно-синьо-білим кольорами
Жителі Новоросійська поскаржилися на «патріотичне» підсвічування будинку: причина
4 липня, 15:54
Кулеба зазначив, що росіяни знищують і вбивають у величезних масштабах
Кулеба назвав два найважливіших рішення, які можуть змінити ситуацію на фронті
4 липня, 15:37
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив з промовою у Палаті представників
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
3 липня, 15:36
Patriot не може боротися з КАБом, як і будь-яка система протиповітряної оборони, заявив Зеленський
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
30 червня, 16:19
30 червня – день жалоби у Вільнянську
У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
30 червня, 08:53
Росіяни планують масштабувати виготовлення іранських баражувальних боєприпасів до рівня 10 тисяч одиниць на рік
Росія нарощує виробництво дронів, але натрапляє на труднощі – санкції
25 червня, 19:33

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9870
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9081
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8742
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua