Британія та Німеччина уклали оборонний пакт на тлі можливої перемоги Трампа – Politico

Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року лише посилилося

Країни підписали оборонний пакт через «зростання побоювань, що перемога Трампа може призвести до катастрофи для європейської безпеки»

Велика Британія та Німеччина уклали пакт про оборонну співпрацю для посилення безпеки Європи й підтримки України на тлі можливого переобрання Дональда Трампа президентом США на виборах у листопаді. Про це повідомило видання Politico.

Як зазнають журналісти, дві країни, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, підписали оборонний пакт через «зростання побоювань, що перемога Трампа може призвести до катастрофи для європейської безпеки».

Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року лише посилилося після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента. Венс неодноразово говорив, що виступає проти того, щоб США виписували так звані «порожні чеки» на допомогу Києву в боротьбі з російською агресією.

Велика Британія має намір продовжувати підтримку України й за нового лівоцентристського лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кіра Стармера. Новий уряд Британії з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник, і поспішив підписати угоду про співпрацю з Німеччиною, зазначили журналісти.

24 липня підписи під угодою поставили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони Британії повідомило, що документ поклав початок глибоким оборонним відносинам між країнами.

«Велика Британія та Німеччина тісно співпрацюватимуть, щоб підтримувати Україну, розвивати нашу оборонну промисловість і забезпечувати колективну безпеку в Європі», – йдеться в заяві Міноборони.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.

Нагадаємо, можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.