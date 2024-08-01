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Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова
У Героя залишилися дружина Дар’я та донечки-двійнята Мирослава та Емілія
колаж: glavcom.ua

За день до своєї смерті Герой із коханою планували відпустку у Карпатах

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Микиту Власкова.

3 листопада 2023 року захищаючи рідну землю, у бою за Україну загинув капітан 128-ї ОГШБр 25-річний Микита Власков. Це сталося під час ракетного обстрілу у районі села Зарічне Комишуватської тергромади Запорізької області. Тоді РФ вдарила по особовому складу 128-ї окремої гірської-штурмової бригади, коли командування необачно зібрало в одному місці на нагородження до Дня артилериста найкращих військових.

Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова фото 1

«Такі люди, як він, – один на мільйон. Микита був прикладом для сім'ї, друзів, побратимів і посестер, він був і завжди буде прикладом для мене. Він вішав прапор України над звільненими містами, лежав під перехресним вогнем, допомагав побратимам. Він був неймовірним», – розповіла кохана загиблого Ксенія Комісарова.

Ксенія Комісарова зареєструвала на сайті Президента України петицію з проханням надати Микиті Власкову звання Героя України. наразі прохання набрало необхідну кількість голосів і перебуває на розгляді.

Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова фото 2

Під час повномасштабної війни Герой брав участь у звільненні Херсона, у виїздах на Донецький і Запорізький напрямки. 

Микита Власков нагороджений такими відзнаками: «Сталевий Хрест», «Срібний Хрест», почесна відзнака оперативного угруповання військ «Запоріжжя», медаль «Незламним Героям російсько-української війни» (Херсон) та орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).

Дівчина полеглого Героя розповіла, що він мріяв після перемоги об’їхати всю Україну.

Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова фото 3

«За день до його смерті ми планували відпустку у Карпатах. Не встигли обрати будиночок, перенесли це на суботу. Суботу, яка так і не настала... Микита казав, що він самурай, у якого є тільки шлях і немає цілі. Цей шлях був усіяний гільзами, пах кров’ю і потом. Та він завжди заслуговував на ще один шанс, заслуговував побачити перемогу з побратимами та посестрами, заслуговував завести родину і маленького пацючка, якого хотів, заслуговував подорожувати Україною та роздивлятись міста. Він заслуговував жити. Ранок 03.11.2023 забрав в нього всі шляхи, мрії і всі надії. Він забрав його», – написала Ксенія.

Поховали Героя з почестями на Лісовому кладовищі у Києві.

Брав участь у звільненні Херсона. Згадаймо Микиту Власкова фото 4

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять Україна смерть військові війна хвилина мовчання

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