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Уночі Росія атакувала житлові квартали Херсонщини: є загибла та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уночі Росія атакувала житлові квартали Херсонщини: є загибла та поранені
На Херсонщині пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили два Shahed-131/136

У ніч проти 1 серпня РФ атакувала Херсонщину безпілотниками. Унаслідок атаки загинула людина, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків.Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначає, що одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення.

Під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили два Shahed-131/136.

Нагадаємо, що на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Сватового, Часового Яру, Торецька та на заході Запорізької області. 

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Теги: Херсонщина війна росія окупанти обстріл Україна безпілотник

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