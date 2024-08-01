Уночі Росія атакувала житлові квартали Херсонщини: є загибла та поранені

На Херсонщині пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі

Під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили два Shahed-131/136

У ніч проти 1 серпня РФ атакувала Херсонщину безпілотниками. Унаслідок атаки загинула людина, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків.Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначає, що одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення.

Під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили два Shahed-131/136.

Нагадаємо, що на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Сватового, Часового Яру, Торецька та на заході Запорізької області.