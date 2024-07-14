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Новий президент Ірану висловився про війну в Україні та співпрацю з РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Новий президент Ірану висловився про війну в Україні та співпрацю з РФ
Масуд Пезешкіан назвав Росію цінним стратегічним партнером
фото: Associated Press

Іран планує розширити співробітництво з Росією 

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне миру для Росії та України. Утім, Москва залишається «цінним союзником» Тегерана. Про це іранський лідер написав у колонці для Tehran Times.

«Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва», – зазначив Пезешкіан.

При цьому він стверджує, що нове керівництво Ірану готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру для Росії й України.

«Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в межах таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз», – резюмував Масуд Пезешкіан.

Нагадаємо, що позачергові вибори президента в Ірані відбулися після загибелі в травні в авіакатастрофі Ібрахіма Раїсі, обраного 2021 року.

Політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі президентських виборів в Ірані і став дев'ятим президентом Ісламської Республіки Іран.

До слова, Іран значно розширив два ключові об’єкти із виробництва балістичних ракет, що стало результатом угоди від жовтня 2022 року в межах якої Тегеран погодився надати ракети Росії. 

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Теги: війна Україна росія Іран

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