Російські війська завдали удару по центральній частині Одеси 18 листопада. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до трьох людей. Також відомо про сімох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами керівниці пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Марини Аверіної, одна із загиблих за хвилину до трагедії просто йшла вулицею.

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фото: «Суспільне»

Після російського удару рятувальники розпочали обхід пошкоджених житлових будинків. Під час перевірки з'ясувалося, що троє людей опинилися заблокованими у власних квартирах.

«Рятувальники робили обхід по житловим будинкам, що зазнали ушкоджень. Троє людей були заблоковані у своїх квартирах. Рятувальники відчинили двері, визволили їх звідти. Інших людей просто виводили», – розповіла Марина Аверіна.

Внаслідок російського удару пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів у середмісті Одеси. Також загорівся легковий автомобіль, ще кілька транспортних засобів зазнали пошкоджень.

На місці атаки працюють усі відповідні служби. Медики надають необхідну допомогу постраждалим, а рятувальники та інші фахівці продовжують ліквідовувати наслідки удару.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що протягом доби російські окупанти завдали 692 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 49 отримали поранення. Зокрема, російські війська завдали 11 ракетних ударів по обласному центру та застосували 514 безпілотників різних модифікацій проти населених пунктів регіону.

Крім того, російська армія атакувала ринок у місті Златопіль Харківської області. Внаслідок удару постраждали 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Одинадцятьох поранених госпіталізували, одна жінка перебувала у важкому стані. На території ринку спалахнула пожежа, вогонь охопив торговельні павільйони.