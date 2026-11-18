Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Запоріжжю за добу

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали 692 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 49 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

За інформацією обласної влади, російська армія застосувала проти населених пунктів регіону ракети, авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Зокрема, безпосередньо по Запоріжжю окупанти завдали 11 ракетних ударів. Крім того, російські війська здійснили 12 авіаційних ударів по Одарівці, Григорівці, Шевченківському, Новорозівці, Ясній Поляні, Блакитному, Новоіванівці та Щасливому.

Найбільшу кількість атак загарбники здійснили із застосуванням безпілотників. Упродовж доби 514 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували населені пункти Запорізької області.

Під ударами безпілотників опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівка, Річне, Тернувате, Червонодніпровка, Григорівка, Новояковлівка, Михайло-Лукашеве, Різдвянка, Косінцеве, Мар'ївка, Біленьке, Значкове, Степногірськ, Плавні, Приморське, Лук'янівське, Павлівка, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір'я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Росіяни били по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі, Таврійському, Магдалинівці, Одарівці, Оріхову, Новосолошиному та Омельнику.

Ще 142 артилерійські удари припали на Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Косінцеве, Степногірськ, Плавні, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Загалом протягом доби до відповідних служб надійшло 324 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Під ударом опинилися промислові об'єкти у трьох районах міста. За попередніми повідомленнями, загинули двоє людей, ще 38 отримали поранення. Згідно з добовим зведенням обласної влади, загальна кількість поранених унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район становила 49 осіб.