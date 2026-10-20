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Росія не погодилася припинити удари по енергетиці – Зеленський

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія не погодилася припинити удари по енергетиці – Зеленський
Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з медіа в Осло
скриншот відео: Офіс президента України

Зеленський: Київ не бити­ме по чутливих об'єктах енергосектору РФ, якщо Москва припинить атаки на українські

Україна відразу підтримала американську пропозицію щодо енергетичного припинення вогню, але Росія відповіла новими ударами. Про це президент Володимир Зеленський заявив після переговорів в Осло 20 жовтня, повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави в Telegram та трансляцію спілкування з журналістами.

За словами президента, у норвезькій столиці відбулися важливі переговори з американськими партнерами та представниками європейських країн. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф брав участь у зустрічі особисто, а Джаред Кушнер приєднався онлайн.

Зеленський розповів, що Київ запропонував кілька варіантів домовленостей щодо енергетики. Україна готова не завдавати ударів по чутливих об'єктах російського енергетичного сектору, якщо Росія припинить атакувати українські.

«Путін сказав "ні". Але ми працюємо над пошуком рішення», – наголосив президент.

Водночас, за його словами, у Києва є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. Українська сторона діє узгоджено з європейськими партнерами й очікує, що американці донесуть ці пропозиції до російської сторони.

Тристороння зустріч лідерів

Однією з важливих ідей Зеленський назвав перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів. Йдеться про формат, на якому можна розв'язати питання, що під силу вирішити лише першим особам держав. Президент не уточнив, коли та де така зустріч могла б відбутися, і не назвав її учасників поіменно. Раніше про можливість таких переговорів на рівні лідерів йшлося в контексті спроб американської сторони налагодити діалог між Києвом і Москвою.

Поїздка Віткоффа до Росії

Зеленський повідомив, що Віткофф поїде до Росії 21 жовтня. Реакцію російського президента Володимира Путіна на пропозиції, обговорені в Осло, Київ очікує після цієї поїздки.

«Побачимо, що скаже Путін», – написав Зеленський.

Спілкування з представниками медіа відбулося за участі прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба. Українська сторона подякувала всім, хто підтримує Україну та відстоює мир.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснював, що має зробити президент США Дональд Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ. До слова, українська влада вже заявляла, що Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після заяви Трампа, а Київ неодноразово повідомляв про продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

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Теги: Стів Віткофф переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп путін росія

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