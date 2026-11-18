Російські війська завдали удару по ринку в місті Златопіль Харківської області. Кількість постраждалих зросла до 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За уточненими даними, поранення отримали 11 людей, зокрема дитина. Усіх поранених госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Одна жінка перебуває у важкому стані, решта поранених – у стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес та отримала медичну допомогу безпосередньо на місці.

Унаслідок російського удару на території ринку загорілися торговельні павільйони. На місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 22 жовтня російські війська атакували ринок у Лозовій Харківської області. Тоді загинули дві жінки, ще 34 людини зазнали поранень. Унаслідок обстрілу були зруйновані торговельні приміщення та пошкоджені навколишні будівлі.

Також 16 жовтня російські окупанти вдарили безпілотником по ринку в Харкові. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 постраждали. Десятьох потерпілих госпіталізували.

Крім того, 2 лютого російський безпілотник атакував ринок у Слобідському районі Харкова. Тоді постраждали двоє людей, а вибух пошкодив кілька торговельних павільйонів.