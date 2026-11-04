Ізраїль намагався обманути Трампа? Розвіддані про Іран викликали суперечки у Білому домі

Частина американських чиновників запідозрила, що Нетаньягу використовує повідомлення про хімічну зброю, аби переконати Трампа розпочати нові масштабні удари по Ірану

Ізраїль передав Сполученим Штатам розвідувальні дані про те, що Іран нібито розглядає можливість застосування хімічної зброї проти своїх противників на Близькому Сході. Однак ця інформація викликала суперечки серед представників адміністрації президента США Дональда Трампа. Частина американських посадовців засумнівалася в достовірності повідомлень та припустила, що ізраїльське керівництво намагається схилити Вашингтон до нової військової операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, попередження ізраїльської розвідки викликали занепокоєння серед частини американських чиновників. Вони вважають, що можливі плани Тегерана становлять серйозну загрозу для безпеки регіону, а тому отримані від Ізраїлю дані потребують особливої уваги.

Водночас інші представники адміністрації Трампа поставилися до цих повідомлень зі скептицизмом. Вони припускають, що уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу може використовувати розвідувальну інформацію як інструмент тиску на американське керівництво.

На думку цих посадовців, ізраїльська сторона прагне переконати Білий дім відновити масштабні військові операції проти Ірану. Повідомлення про можливе застосування хімічної зброї можуть стати додатковим аргументом на користь силового сценарію, який підтримує частина ізраїльського керівництва.

Таким чином, отримана інформація фактично розділила американських чиновників на дві групи. Одні закликають серйозно поставитися до потенційної загрози, тоді як інші побоюються, що Вашингтон намагаються втягнути в новий етап військового протистояння з Тегераном.

Прихильники жорсткішої позиції щодо Ірану нагадують про нещодавні попередження стосовно можливої підготовки атак на американські інтереси. На їхню думку, навіть непідтверджені повідомлення про плани застосування хімічної зброї потребують ретельної перевірки, оскільки йдеться про потенційно небезпечний розвиток подій.

Ізраїль також передав частину розвідувальних даних представникам держав Перської затоки. Однак і серед них виникли сумніви щодо того, чи справді Іран розробляє плани використання хімічної зброї проти своїх противників.

Деякі представники країн регіону припускають, що ізраїльська влада намагається сформувати ширшу міжнародну підтримку для відновлення активних бойових дій проти Тегерана. Вони побоюються, що подальша ескалація може призвести до нового загострення ситуації на Близькому Сході.

Питання можливого існування в Ірану хімічної зброї залишається предметом міжнародних суперечок уже кілька десятиліть. Сполучені Штати неодноразово висловлювали підозри щодо збереження Тегераном відповідних технологій та проведення досліджень у цій сфері.

Зокрема, у 2003 році іранська влада визнала, що під час ірано-іракської війни 1980-х років країна розвивала потенціал, пов'язаний із хімічною зброєю. Водночас Тегеран запевняв, що згодом відмовився від таких розробок.

Попри ці заяви, в останні роки американська розвідка продовжувала висловлювати занепокоєння щодо можливих досліджень Ірану у сфері хімічних озброєнь. У відкритих щорічних оцінках зазначалося, що Тегеран, імовірно, прагне продовжувати відповідні дослідницькі програми.

Водночас такі оцінки самі собою не підтверджують, що Іран має готову хімічну зброю або ухвалив рішення про її застосування. Саме питання достовірності конкретних ізраїльських повідомлень і стало однією з причин розбіжностей серед американських посадовців.

Іранська влада, зі свого боку, заперечує володіння хімічною зброєю. Раніше Тегеран називав подібні звинувачення психологічною операцією, яку, за його твердженнями, проводять Ізраїль та особисто прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Суперечки навколо ізраїльських розвідданих виникли на тлі обговорення можливих подальших дій адміністрації Дональда Трампа проти Ірану. Відновлення масштабних військових операцій могло б суттєво вплинути на безпекову ситуацію в регіоні та відносини Вашингтона з його близькосхідними союзниками.

Водночас із повідомлення The New York Times не випливає, що американська влада встановила факт навмисного обману з боку Ізраїлю. Йдеться про підозри частини посадовців та різні оцінки мотивів, з якими ізраїльська сторона передала розвідувальну інформацію.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кілька можливих сценаріїв подальших дій стосовно Ірану. Серед них – нові військові удари, досягнення дипломатичної домовленості або посилення тиску на Тегеран. Остаточне рішення Вашингтона наразі залишається невідомим.