Кремль заявив, що Путін готовий до розмови із Зеленським

Кремль заявив, що Путін не отримував дзвінків від Зеленського

Москва стверджує, що російський диктатор відкритий до телефонного діалогу

Російський диктатор Володимир Путін готовий до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За словами Пєскова, Путін нібито відкритий до діалогу телефоном, однак Зеленський досі не телефонував йому.

«Путін відкритий для діалогу телефоном, але Зеленський поки що йому не дзвонив», – сказав речник Кремля.

Пєсков додав, що така позиція стосується також можливих телефонних розмов Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Водночас речник Кремля не повідомив про конкретні домовленості щодо таких контактів або можливі дати розмов.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Financial Times опублікувала неправдиву інформацію про його телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Норвезька сторона попросила видання виправити матеріал, проте газета відмовилася вносити зміни.