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Путін попросив Віткоффа передати послання першій леді США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін попросив Віткоффа передати послання першій леді США
Віткофф провів переговори з Путіним 21 жовтня
фото: ТАСС

Зустріч Путіна та Віткоффа відбулася в Санкт-Петербурзі

Російський диктатор Володимир Путін попросив спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа передати вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля у гуманітарній сфері. Про це повідомив помічник президента Юрій Ушаков, передає «Главком».

«Зверну увагу на те, що Володимир Путін попросив Стіва Віткоффа передати вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері, зокрема – щодо возз’єднання дітей із сім’ями, а також за посередництво у вирішенні гострої ситуації, що склалася в місті Олешки Херсонської області», – сказав Ушаков.

Як відомо, заява пролунала після переговорів Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися 21 жовтня в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Росіяни не тільки не забезпечують продовольством мешканців окупованих територій, як того вимагають Женевські конвенції. Вони ще й крадуть продукти, які мешканці Олешок приховали в покинутих підвалах або придбали за непомірними цінами в тих небагатьох магазинах, що ще залишилися.

Як повідомлялося, на початку жовтня українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії. 

До слова, російські військові підготували низку інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Для цього окупанти планують записати серію відео з місцевими жителями та використати їх для поширення потрібних Кремлю тверджень. 

Зауважимо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що невдовзі будуть результати перемовин із РФ про евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині.

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Теги: США переговори росія Стів Віткофф Меланія Трамп путін

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