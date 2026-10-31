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Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20
Міністр Мотегі вкотре наполегливо закликав Росію вжити позитивних заходів для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні
фото: mofa.go.jp

Офіційний Токіо вимагає від РФ негайного звільнення журналіста, затриманого на Сахаліні за підозрою у шпигунстві

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим висунув ультимативну вимогу – негайно звільнити японського журналіста, якого затримали на Сахаліні за підозрою у шпигунстві. Переговори відбулися 30 жовтня в американській Атланті на полях зустрічі очільників МЗС країн G20. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Японії, інформує «Главком».

Під час розмови японський міністр також закликав Москву зробити кроки для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Японія вимагає негайно звільнити затриманого журналіста

У заяві японського зовнішньополітичного відомства зазначено, що Мотегі рішуче порушив перед Лавровим питання затримання громадянина Японії в Сахалінській області РФ.

«Щодо затримання громадянина Японії в Сахалінській області міністр Мотегі рішуче зажадав його негайного звільнення», – ідеться в повідомленні.

За даними Jiji Press, затриманий – кореспондент японської газети Hokkaido Shimbun, який працював у її бюро в Південно-Сахалінську. Російська влада підозрює його у шпигунстві. Журналіста затримали 13 жовтня, а згодом перевезли із Сахалінської області до Москви.

26 жовтня представники посольства Японії в Москві провели консульську зустріч із затриманим. У Міністерстві закордонних справ Японії підтвердили, що журналіст перебуває у доброму стані здоров’я, а також наголосили, що Токіо вимагає його негайного звільнення, гуманного та справедливого поводження.

Мотегі закликав Лаврова до миру в Україні

Ще однією темою переговорів стала російська війна проти України. Японський міністр знову закликав Москву вжити конкретних кроків для досягнення справедливого й тривалого миру.

«Міністр Мотегі вкотре наполегливо закликав Росію вжити позитивних заходів для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», – ідеться в повідомленні МЗС Японії.

Сторони також домовилися підтримувати контакти, попри складний стан двосторонніх відносин.

Як повідомляє російський «Інтерфакс», у МЗС країни-агресорки назвали зустріч Лаврова та Мотегі «короткою розмовою, яка відбулася на прохання японської сторони». Там заявили, що для відновлення повноцінного міждержавного діалогу Токіо має відмовитися від політики, яку Москва вважає недружньою.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20).

Також міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» відмовилися від традиційного спільного фото напередодні зустрічі в Атланті 30 жовтня після того, як представники європейських країн висловили заперечення проти присутності Росії. 

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Теги: міністр війна Сергій Лавров журналіст влада звільнення Японія

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