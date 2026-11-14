Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранений, виникла пожежа

Рятувальники ліквідували займання

Сьогодні, 14 листопада, росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки поранений 32-річний чоловік.

Нагадаємо, 13 листопада російські окупаційні війська завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок цього постраждало багато людей.

До слова, зранку 14 листопада російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього виникла пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.