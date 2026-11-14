Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранений, виникла пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранений, виникла пожежа
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Рятувальники ліквідували займання

Сьогодні, 14 листопада, росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки поранений 32-річний чоловік.

Нагадаємо, 13 листопада російські окупаційні війська завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок цього постраждало багато людей.

До слова, зранку 14 листопада російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього виникла пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по житловій п'ятиповерхівці в Запоріжжі
Удар РФ по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 50 осіб
Вчора, 17:58
Раніше російський диктатор розраховував на чотири шляхи до перемоги
Путін покладає надії на два останні сценарії перемоги над Україною – WSJ
Вчора, 08:21
Надія Савченко розповіла про особливості сексуального життя на війні
Чи є секс на фронті? Савченко розповіла, якими є кохання та інтим на війні
9 листопада, 15:35
Росія завдала 128 ударів по енергетиці за тиждень
Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом
9 листопада, 12:05
Востаннє Пентагон звітував про фінансовий аспект війни у вересні
Витрати США на війну з Іраном перевищили $47 млрд: на що пішли гроші
28 жовтня, 06:29
До складу російської делегації також може увійти помічник президента РФ Володимир Мединський
Путін може відправити військових на переговори з Україною та США – Кремль
21 жовтня, 18:35
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11
Диктатор наголосив, що сама буферна зона не обговорюватиметься під час переговорів
Путін заявив про створення буферної зони на кордоні з Україною, яка стане частиною мирної угоди
16 жовтня, 19:10
Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа
15 жовтня, 14:17

Події в Україні

Зеленський покепкував з ексгенпрокурора Кравченка
Зеленський покепкував з ексгенпрокурора Кравченка
РФ пошкодила храм у Хмельницькому районі
РФ пошкодила храм у Хмельницькому районі
Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранений, виникла пожежа
Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранений, виникла пожежа
На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
147K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
У Києві втретє від початку доби оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 11:09
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї 19 листопада
Сьогодні, 07:37

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua