Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранений, виникла пожежа
Рятувальники ліквідували займання
Сьогодні, 14 листопада, росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
«Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання», – йдеться у повідомленні.
Унаслідок російської атаки поранений 32-річний чоловік.
Нагадаємо, 13 листопада російські окупаційні війська завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок цього постраждало багато людей.
До слова, зранку 14 листопада російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього виникла пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
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