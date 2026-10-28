Витрати США на війну з Іраном перевищили $47 млрд: на що пішли гроші

$29 млрд пішли на заміну витрачених боєприпасів

Американські збройні сили на сьогодні витратили понад $47 млрд на ведення війни в Ірані, що на понад 25% перевищує оцінку міністерства війни, оприлюднену в липні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Основну частину оперативних витрат на війну склали понад $29 млрд на заміну витрачених боєприпасів та понад $6 млрд на заміну військової техніки. Ці цифри, очевидно, не включають оцінку витрат на усунення пошкоджень американських баз, завданих іранськими ракетними та безпілотними атаками.

Таким чином, фактичні витрати США на війну можуть бути ще більшими, оскільки відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме додаткових коштів.

Востаннє Пентагон звітував про фінансовий аспект війни у вересні, і тоді сума складала трохи менш як $44 млрд.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході може загостритися після проміжних виборів до Конгресу США: адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість нової військової операції проти Тегерана.

Як повідомлялося, у вересні США та Іран обговорювали поетапну угоду, яка передбачала відновлення судноплавства через Ормузьку протоку в обмін на послаблення американської блокади та можливий доступ Тегерана до заморожених активів. Переговори ускладнювали розбіжності щодо умов домовленостей і контролю над стратегічним морським маршрутом.