Путін може відправити військових на переговори з Україною та США – Кремль

До складу російської делегації також може увійти помічник президента РФ Володимир Мединський

Російський диктатор особисто визначить склад делегації на тристоронню зустріч, яку планують провести в Абу-Дабі в листопаді

До складу російської делегації на майбутніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії можуть увійти військові та помічник президента РФ Володимир Мединський. Остаточний склад делегації визначатиме російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив його помічник Юрій Ушаков, пише «Главком».

За словами Ушакова, переговори планують провести на експертному рівні. Сторони орієнтуються на Абу-Дабі, а зустріч може відбутися в середині листопада, приблизно в десятих числах місяця.

Конкретних імен учасників російської делегації наразі не назвали. Ушаков зазначив, що рішення про її склад ухвалить Путін, однак серед можливих учасників є військові та Володимир Мединський, який уже брав участь у попередніх раундах переговорів щодо України у Стамбулі.

Як повідомив Ушаков, головною темою майбутньої тристоронньої зустрічі має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Помічник Путіна також заявив, що російський президент під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом обговорив можливість відновлення переговорів за участю Москви, Києва та Вашингтона.