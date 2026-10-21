Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін може відправити військових на переговори з Україною та США – Кремль

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Путін може відправити військових на переговори з Україною та США – Кремль
До складу російської делегації також може увійти помічник президента РФ Володимир Мединський
фото: росЗМІ

Російський диктатор особисто визначить склад делегації на тристоронню зустріч, яку планують провести в Абу-Дабі в листопаді

До складу російської делегації на майбутніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії можуть увійти військові та помічник президента РФ Володимир Мединський. Остаточний склад делегації визначатиме російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив його помічник Юрій Ушаков, пише «Главком».

За словами Ушакова, переговори планують провести на експертному рівні. Сторони орієнтуються на Абу-Дабі, а зустріч може відбутися в середині листопада, приблизно в десятих числах місяця.

Конкретних імен учасників російської делегації наразі не назвали. Ушаков зазначив, що рішення про її склад ухвалить Путін, однак серед можливих учасників є військові та Володимир Мединський, який уже брав участь у попередніх раундах переговорів щодо України у Стамбулі.

Як повідомив Ушаков, головною темою майбутньої тристоронньої зустрічі має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Помічник Путіна також заявив, що російський президент під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом обговорив можливість відновлення переговорів за участю Москви, Києва та Вашингтона.

Читайте також:

Теги: путін війна переговори росія США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни намагаються охопити Добропілля
Плани окупантів у Добропіллі: чи зможе Росія прорвати оборону ЗСУ
9 жовтня, 11:11
Стефанчук також заявив, що у світі електронні вибори мають обмежене застосування
Стефанчук прокоментував можливість проведення виборів через «Дію»
21 вересня, 19:51
Жінка мала застрелити активіста із бойового пістолета із засідки, але її вдалося затримати
У Києві затримано кілерку ФСБ, яка готувала вбивство російського опозиціонера
22 вересня, 15:03
пропозиція пролунала на тлі активізації контактів між Мінськом і Вашингтоном
Лукашенко запропонував США нову угоду спільно з Росією
29 вересня, 14:46
Джим Керрі влаштував камерне весілля у Лос-Анджелесі
Голлівудський актор Джим Керрі таємно одружився – ЗМІ
1 жовтня, 10:28
Морячок поговорив із ворогом російською і зумів роздобути цінну інформацію
Десантник вдав росіянина та вивідав у ворога позиції
3 жовтня, 20:15
Під час спілкування з журналістами американського президента також запитали, чому він хоче усунення Зеленського
Трамп висловився про Зеленського та обмеження Starlink в Україні
16 жовтня, 20:39
Диктатор наголосив, що сама буферна зона не обговорюватиметься під час переговорів
Путін заявив про створення буферної зони на кордоні з Україною, яка стане частиною мирної угоди
16 жовтня, 19:10
Президент пояснив, що оптимальна система безпеки для України має поєднувати три елементи
Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, але є умова – Зеленський
Вчора, 19:38

Політика

З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
ЄС підозрює Росію у розпалюванні заворушень у Франції та Італії – FT
ЄС підозрює Росію у розпалюванні заворушень у Франції та Італії – FT
Словаччина відновить переговори з РФ щодо постачання газу й нафти – Reuters
Словаччина відновить переговори з РФ щодо постачання газу й нафти – Reuters
РФ та Китай розпочали підготовку до спільної місії на Марс
РФ та Китай розпочали підготовку до спільної місії на Марс
Путін може відправити військових на переговори з Україною та США – Кремль
Путін може відправити військових на переговори з Україною та США – Кремль
Співпраця РФ та США розшириться. Кремль зробив заяву про переговори Путіна та Віткоффа
Співпраця РФ та США розшириться. Кремль зробив заяву про переговори Путіна та Віткоффа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Сьогодні, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua