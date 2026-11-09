Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом
Росія завдала 128 ударів по енергетиці за тиждень
фото: dnipro.tv

Російські удари спричинили масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури

Станом на ранок 9 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Київській та Дніпропетровській областях. Через значні пошкодження енергетичних об'єктів ремонтні бригади змушені працювати цілодобово, а в більшості регіонів країни продовжують діяти графіки погодинних відключень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова.

За словами посадовця, російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України. Лише протягом минулого тижня зафіксовано 128 таких атак. Загалом зареєстровано 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об'єктів енергетичного й нафтогазового секторів.

Протягом останньої доби російські окупанти завдали ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях. Унаслідок обстрілів станом на ранок 9 листопада частина споживачів залишилася без електроенергії у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Водночас найбільші труднощі з відновленням електропостачання виникли саме на Дніпропетровщині та Київщині. У цих регіонах енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень, ліквідація наслідків яких потребує часу.

У Міненерго наголосили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи попри постійну небезпеку повторних російських атак. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади працюють над поверненням електропостачання споживачам.

Роботу енергетиків ускладнюють регулярні повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів ремонтні роботи доводиться призупиняти, однак після відбою фахівці одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання.

Окремо Некрасов повідомив про російську атаку на працівників енергетичної галузі в Сумській області. Ворожий безпілотник поцілив у службовий автомобіль, у якому перебували енергетики. Унаслідок удару троє працівників отримали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Через масштабні пошкодження енергосистеми у більшості областей України продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових підприємств застосовують графіки обмеження потужності.

У Міністерстві енергетики попередили, що ситуація з електропостачанням залишається нестабільною. Через безперервні російські атаки графіки відключень здатні змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Українцям рекомендують регулярно перевіряти повідомлення операторів систем розподілу електроенергії у своїх регіонах. Саме на офіційних ресурсах обленерго публікується найактуальніша інформація про чинні графіки та їхні зміни.

Крім того, у відомстві нагадали про роботу державного інформаційного порталу «єОпора», на якому зібрано практичні рекомендації щодо підготовки до зимового періоду, інформацію про державну підтримку та доступні програми допомоги населенню.

Теги: енергетика війна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Окупанти вдарили по складу продуктів для дитсадків і шкіл в Одесі: загинуло троє людей
Окупанти вдарили по складу продуктів для дитсадків і шкіл в Одесі: загинуло троє людей
Савченко розповіла, що робить із військовими, які втрачають контроль від страху
Савченко розповіла, що робить із військовими, які втрачають контроль від страху
Київ: уламки російського дрона впали на території школи
Київ: уламки російського дрона впали на території школи
Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом
Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом
Росіяни атакували автомобіль «Укренерго» у Сумах: одного із поранених терміново оперують
Росіяни атакували автомобіль «Укренерго» у Сумах: одного із поранених терміново оперують

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
102K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua