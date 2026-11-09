Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом

Росія завдала 128 ударів по енергетиці за тиждень

Російські удари спричинили масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури

Станом на ранок 9 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Київській та Дніпропетровській областях. Через значні пошкодження енергетичних об'єктів ремонтні бригади змушені працювати цілодобово, а в більшості регіонів країни продовжують діяти графіки погодинних відключень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова.

За словами посадовця, російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України. Лише протягом минулого тижня зафіксовано 128 таких атак. Загалом зареєстровано 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об'єктів енергетичного й нафтогазового секторів.

Протягом останньої доби російські окупанти завдали ударів по енергетичних об'єктах у кількох областях. Унаслідок обстрілів станом на ранок 9 листопада частина споживачів залишилася без електроенергії у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Водночас найбільші труднощі з відновленням електропостачання виникли саме на Дніпропетровщині та Київщині. У цих регіонах енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень, ліквідація наслідків яких потребує часу.

У Міненерго наголосили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи попри постійну небезпеку повторних російських атак. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади працюють над поверненням електропостачання споживачам.

Роботу енергетиків ускладнюють регулярні повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів ремонтні роботи доводиться призупиняти, однак після відбою фахівці одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання.

Окремо Некрасов повідомив про російську атаку на працівників енергетичної галузі в Сумській області. Ворожий безпілотник поцілив у службовий автомобіль, у якому перебували енергетики. Унаслідок удару троє працівників отримали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Через масштабні пошкодження енергосистеми у більшості областей України продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових підприємств застосовують графіки обмеження потужності.

У Міністерстві енергетики попередили, що ситуація з електропостачанням залишається нестабільною. Через безперервні російські атаки графіки відключень здатні змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Українцям рекомендують регулярно перевіряти повідомлення операторів систем розподілу електроенергії у своїх регіонах. Саме на офіційних ресурсах обленерго публікується найактуальніша інформація про чинні графіки та їхні зміни.

Крім того, у відомстві нагадали про роботу державного інформаційного порталу «єОпора», на якому зібрано практичні рекомендації щодо підготовки до зимового періоду, інформацію про державну підтримку та доступні програми допомоги населенню.